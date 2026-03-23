Ordu Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 23 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında. Gece ise sıcaklık 7 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar hızı 10 km/s civarında ölçülecek. Ordu'da hava durumu, yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Mart Salı günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. 25 Mart Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 9 derece civarında düşecek. 26 Mart Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 11 derece civarında kalacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken önlemlerinizi almalısınız. Yağışlı ve serin hava koşulları mevcut. Yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle nem oranı yüksek olacak. Bunun yanında soğuk algınlığı riski artabilir. Kalın, su geçirmez giysiler tercih etmeniz önemlidir. Sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu, zaman zaman yağışlı ve serin kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almanız önem taşımaktadır.