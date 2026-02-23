Ordu Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. Yağışlı hava etkisini gösterecek. Ordu'da hava, yağmurlu ve serin şeklinde olacak.

24 Şubat Salı günü sıcaklık 6 ile 10 derece arasında olacak. 25 Şubat Çarşamba günü ise 1 ile 8 derece arasında gerçekleşecek. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklık 0 ile 3 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle yağmurlu ve serin olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgar geçirmez giysiler, rüzgarın etkisini azaltır. Düşük sıcaklıklarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de önemlidir.

Ordu'da hava durumu yağmurlu ve serin koşullarla devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.