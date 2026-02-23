HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 23 Şubat Pazartesi günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 1 ile 5 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. 24 Şubat Salı günü sıcaklık 6 ile 10 dereceye yükselecek. 25 Şubat Çarşamba ve 26 Şubat Perşembe günlerinde hava durumu yine yağmurlu ve serin olacak. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar, düşük sıcaklıklarda dışarıda vakit geçirmek için faydalı olacaktır.

Ordu Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. Yağışlı hava etkisini gösterecek. Ordu'da hava, yağmurlu ve serin şeklinde olacak.

24 Şubat Salı günü sıcaklık 6 ile 10 derece arasında olacak. 25 Şubat Çarşamba günü ise 1 ile 8 derece arasında gerçekleşecek. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklık 0 ile 3 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle yağmurlu ve serin olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgar geçirmez giysiler, rüzgarın etkisini azaltır. Düşük sıcaklıklarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de önemlidir.

Ordu'da hava durumu yağmurlu ve serin koşullarla devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuYeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.