Ordu Hava Durumu! 24 Mart Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklığı 12 ile 16 derece arasında değişecektir. Öğle saatlerinde sıcaklık 16 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise 12 dereceye düşecektir. Nem oranı %50 ile %60 arasında seyredecektir. Rüzgar hızı saatte 4 km civarında olacaktır. Ordu'da hava durumu oldukça keyifli görünmektedir. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 25 Mart Çarşamba günü bulutlu geçecektir. 26 Mart Perşembe günü alçak bulutlar görülecektir. 27 Mart Cuma günü ise sıcaklık artacaktır. Hava sıcaklıkları 9 ile 15 derece arasında değişecektir. Özellikle 27 Mart Cuma günü sıcaklık 15 dereceye çıkması beklenmektedir. Bu günlerde hava durumu ılımandır. Dışarıda vakit geçirmek için uygun günler geçireceksiniz.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Akşam dışarı çıkarken bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneşli havanın keyfini çıkarırken güneşe karşı koruyucu önlemler almalısınız. Böylece, Ordu'da hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.