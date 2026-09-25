Ordu Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Ordu hava durumu nasıl?

25 Eylül 2026 Cuma günü Ordu'da hava durumu dikkat çekiyor. Hava, 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklara sahip. Bulutlu ve parçalı bir görünüm var. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğleye doğru sıcaklık artacak. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun giysilerin bulundurulması faydalı.

Hava durumu analizi mevcut durumla sınırlı kalmamalı. Önümüzdeki günlerde Ordu'daki hava beklentileri de önemli. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıkların 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak, hava değişimleri etkili olabilir. Akşam saatlerinde havanın soğumasıyla, dışarıda vakit planlaması dikkat gerektiriyor.

Yerel halk ve misafirler olumsuz hava koşullarına karşı önlem alabilirler. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hırka veya ince bir ceket bulundurmak akıllıca. Yağış ihtimali olan günlerde hava durumunu kontrol etmek önemli. Ordu’da yürüyüş yapmak harika bir fırsat. Ancak, hafta sonu için plan yaparken hava durumunu takip etmek gerekiyor. Uygun kıyafetler seçmek de büyük önem taşıyor.

Ordu'daki hava şartları doğanın güzelliklerinden faydalanmak isteyenler için fırsatlar sunuyor. Hava koşullarına bağlı hazırlıklar konforu artırıyor. Ayrıca olumsuz durumları önlüyor. Hava durumu hakkında merak edenler, keyifli bir gün geçirmek için gerekli önlemleri almalı.