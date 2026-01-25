HABER

Ordu Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 13 derece arasında değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü güneş, bulutların arasından görünecek ve sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Hava koşulları genellikle ılıman olacak fakat sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken koruyucu önlemler almayı unutmayın.

Doğukan Akbayır

Ordu'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %42. Rüzgar hızı ise saatte 8.5 km olarak ölçülüyor. Gün doğumu 07:45'te, gün batımı ise 17:36'da gerçekleşecek.

26 Ocak Pazartesi günü yüksek bulutların arasından güneş görünecek. Sıcaklık 15 derece civarında olacak. 27 Ocak Salı günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı geçecek. Sıcaklık 16 derece civarında gerçekleşecek. 28 Ocak Çarşamba günü ise hava bulutlu, sıcaklık 14 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 4 ile 16 derece arasında değişecek. Ordu'da hava durumu genellikle ılıman ve yağışsız olacak. Hava koşulları bu süre zarfında ılımandır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Özellikle akşamları dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneşli havanın tadını çıkarırken, güneşe karşı koruyucu önlemler almayı ihmal etmeyin.

