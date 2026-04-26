Ordu Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 26 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı 7 km/s ile 10 km/s arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %66 civarında olacak.

Gün doğumu saati 05:33'te, gün batımı saati ise 19:18'de gerçekleşecek. Bu durum yaklaşık 13 saat 45 dakika süren bir gündüz süresi anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişecek. 27 Nisan Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti olacak. 28 Nisan Salı günü bulutlu bir hava hakim olacak. 29 Nisan Çarşamba günü ise çok bulutlu bir gün geçirilecek. O tarihlerde sıcaklıklar 14 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurarak hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz.