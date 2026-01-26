Ordu Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 26 Ocak Pazartesi 2026 günü hava durumu genel olarak bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına düşecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı 17 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati ise 17:39 olarak öngörülüyor.

27 Ocak Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 18 derece civarına ulaşacak. 28 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklıklar 16 derece olacak. Bu dönemde hava genel olarak bulutlu kalacak. Yağışlı koşulların etkili olması bekleniyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilebilir. Sıcaklık akşam ve sabah saatlerinde düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Bu yüzden ulaşım planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmanızda yarar var.

Ordu'da hava durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için yerel meteoroloji kaynaklarına göz atmalısınız. Güncel tahminleri takip etmek önemlidir.