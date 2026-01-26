HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 26 Ocak 2026 günü hava durumu genel olarak bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 15 derece civarına yükselecek. Gece ise sıcaklığın 8 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 düzeyinde olacak. 27 Ocak Salı günü sıcaklık 18 dereceye yükselecek. Yağışlı koşullarda dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Su geçirmez giysilerle kat kat giyinmek faydalı. Güncel hava tahminleri için yerel meteoroloji kaynaklarına göz atmak gerekiyor.

Ordu Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 26 Ocak Pazartesi 2026 günü hava durumu genel olarak bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına düşecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı 17 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati ise 17:39 olarak öngörülüyor.

27 Ocak Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 18 derece civarına ulaşacak. 28 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklıklar 16 derece olacak. Bu dönemde hava genel olarak bulutlu kalacak. Yağışlı koşulların etkili olması bekleniyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilebilir. Sıcaklık akşam ve sabah saatlerinde düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Bu yüzden ulaşım planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmanızda yarar var.

Ordu'da hava durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için yerel meteoroloji kaynaklarına göz atmalısınız. Güncel tahminleri takip etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.