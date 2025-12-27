HABER

Ordu Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

27 Aralık 2025 tarihinde Ordu'da hava durumu değişken bir tablo çizecek. Altınordu'da hafif yağmur, İkizce'de kar yağışı bekleniyor. Fatsa'da hafif yağmurlu bir gün yaşanacakken, Korgan kapalı bir hava ile karşılaşacak. Ünye'de ise sisli hava etkili olacak. Tüm bölgelerde hissedilen sıcaklıklar 3.3°C ile 12.2°C arasında değişecek. Nem oranları %67 ile %99 arasında değişiklik gösterecek.

Doğukan Akbayır

Ordu'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Altınordu'da hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ortalama 9.6°C olacak. Minimum sıcaklık 3.7°C, maksimum sıcaklık ise 9.6°C tahmin ediliyor. Nem oranı %88 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı saatte 0.7 km olacak. Gün doğumu saat 07:52, gün batımı ise 17:07'dir.

İkizce'de hafif kar yağışı öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık 3.3°C olarak tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 0.1°C, en yüksek sıcaklık yine 3.3°C olacak. Nem oranı %99, rüzgar hızı saatte 7.3 km olarak ölçülüyor.

Fatsa'da hafif yağmurlu hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 12.2°C olarak belirlendi. Minimum sıcaklık 5.3°C, maksimum sıcaklık ise 12.2°C tahmin ediliyor. Nem oranı %88 olacak. Rüzgar hızı saatte 2.2 km ölçülecek.

Korgan'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 6.7°C olarak tahmin ediliyor. Minimum sıcaklık -2.2°C, maksimum sıcaklık 6.7°C olacak. Nem oranı %67, rüzgar saatte 20.9 km olarak ölçülüyor.

Ünye'de sisli bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 4°C olacak. Minimum sıcaklık 1.1°C, maksimum sıcaklık 4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %86, rüzgar hızı saatte 9.5 km olarak ölçülüyor.

