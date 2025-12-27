Ordu Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Altınordu'da hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ortalama 9.6°C olacak. Minimum sıcaklık 3.7°C, maksimum sıcaklık ise 9.6°C tahmin ediliyor. Nem oranı %88 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı saatte 0.7 km olacak. Gün doğumu saat 07:52, gün batımı ise 17:07'dir.

İkizce'de hafif kar yağışı öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık 3.3°C olarak tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 0.1°C, en yüksek sıcaklık yine 3.3°C olacak. Nem oranı %99, rüzgar hızı saatte 7.3 km olarak ölçülüyor.

Fatsa'da hafif yağmurlu hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 12.2°C olarak belirlendi. Minimum sıcaklık 5.3°C, maksimum sıcaklık ise 12.2°C tahmin ediliyor. Nem oranı %88 olacak. Rüzgar hızı saatte 2.2 km ölçülecek.

Korgan'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 6.7°C olarak tahmin ediliyor. Minimum sıcaklık -2.2°C, maksimum sıcaklık 6.7°C olacak. Nem oranı %67, rüzgar saatte 20.9 km olarak ölçülüyor.

Ünye'de sisli bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 4°C olacak. Minimum sıcaklık 1.1°C, maksimum sıcaklık 4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %86, rüzgar hızı saatte 9.5 km olarak ölçülüyor.