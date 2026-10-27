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Ordu Hava Durumu! 27 Ekim Salı Ordu hava durumu nasıl?

27 Ekim 2026'da Ordu'da hava durumu oldukça ılımlı geçecek. Ortalama sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, güneşin bolca parlaması bekleniyor. Ancak, nem oranının artması dikkat gerektiriyor. Gün içinde rüzgarın etkisiyle hafif bir serinlik hissedilebileceğinden, akşam için hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, uygun kıyafet seçimiyle konforlu bir gün geçirebilir.

Ordu Hava Durumu! 27 Ekim Salı Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'daki hava durumu, 27 Ekim Salı 2026 itibarıyla oldukça ılımlı bir gün sunacak. Güneş bolca parlayacak. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Ancak, nem oranı yer yer artacak. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, güneşten korunmayı ihmal etmemeli. Bugün Ordu'da hafif rüzgarlı, keyifli bir gün geçireceksiniz.

Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Bu nedenle, akşam için bir ceket almak akıllıca olabilir. Güneş ışınları altında uzun süre kalmamaya dikkat edin. Uygun giysilerle rahat bir gün geçirmek önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Ordu'daki şartları etkileyen faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Hafta sonuna yaklaşırken, sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Düşük sıcaklıklara sebep olacak hava akımları etkili olacak. Hava durumu gün içinde güneşli, akşamları ise serin geçecek gibi görünüyor. Soğuk havalar için hazırlıklı olmakta fayda var.

Ordu'daysanız, hava durumu gelişmelerini takip etmek yararlı olabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgâr soğuk hissiyatı artırabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Uygun kıyafet seçimi yapmak önem taşıyor. Birkaç gün içinde hava sıcaklıklarında değişimlere hazırlıklı olmak konfor sağlayacaktır.

Hava durumu 27 Ekim 2026'da Ordu'da oldukça keyifli geçecek. Hava durumunu takip etmek, gün içindeki planlamanızı kolaylaştırır. Ancak akşam saatlerinde serin olacağını unutmayın. Önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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