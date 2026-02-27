HABER

Ordu Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 27 Şubat 2026 tarihinde soğuk bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Karla karışık yağışların etkili olacağı bu günlerde, kış koşulları devam edecek. 28 Şubat'ta sıcaklıkların 2 ile 3 derece arasında olması planlanıyor. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek ve su geçirmez kıyafetler tercih etmek, bu koşullarda güvenliği artıracaktır. Ayrıca araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Simay Özmen

Ordu'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olacaktır. Kış mevsiminin tipik özellikleri bu durumu yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu da Ordu'daki hava durumunun soğuk olduğunu gösteriyor. Karla karışık yağışlar etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde kış koşulları devam edecek. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklıkların 2 ile 3 derece arasında olması tahmin ediliyor. Karla karışık yağışların devam etmesi bekleniyor. 1 Mart Pazar günü hafif kar yağışlarının görülmesi olasıdır. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek. 2 Mart Pazartesi güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde soğuk hava nedeniyle dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemlidir. Su geçirmez kıyafetler de tercih edilmeli. Kayma riski nedeniyle dikkatli olunmalı. Araç kullanırken yavaşlamak gerekli. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Evdeki su boruları donma riskine karşı korunmalıdır. Bu önlemler, Ordu'da güvenli bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Ordu
