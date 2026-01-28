Ordu Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu, çok bulutlu. Sıcaklık, 16 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar saatte 15 kilometre civarında esecek. Nem oranı ise %73 seviyelerine ulaşacak.

29 Ocak Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. 30 Ocak Cuma günü yer yer sağanak bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü ise bulutların artması öngörülüyor. Bu günlerde sıcaklık 7 ile 16 derece arasında değişiklik gösterecek.

Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek önemli. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Mümkünse, rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirilmeli.