HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu kar ve yağmur karışımı ile soğuk geçecek. Gündüz sıcaklıkları 4 derece civarında, gece ise 2-3 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. Pazar günü hafif kar yağışı bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giyim ve sağlık önlemleri almak, alerjik reaksiyonlar için dikkatli olmak önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Ordu'da hava koşulları kar ve yağmur karışımı. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 4 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 2 - 3 derece arasında olacak. Bu durum, bugünkü hava durumunun soğuk ve nemli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. Pazar günü, 1 Mart 2026'da, hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 4 - 5 derece, gece ise 0 - 1 derece arasında olacak. Pazartesi günü, 2 Mart 2026'da, hava bulutlu ve az güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 - 8 derece, gece ise 1 - 2 derece civarında seyredecek. Salı günü, 3 Mart 2026'da, hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar gündüz 10 - 11 derece, gece 2 - 3 derece arasında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşük olması önemli bir durum. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, soğuk havadan korunmak açısından faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca, bol su içmek de gereklidir. Rüzgarın zaman zaman hızlanabileceğini göz önünde bulundurarak dikkatli olunması tavsiye edilir.

Ordu'da bugünkü hava durumu soğuk ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Bu süreçte, hava sıcaklıklarının düşük olacağını ve nem oranının yüksek kalacağını göz önünde bulundurmak önemlidir. Uygun giyim ve sağlık önlemleri almak gerekecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kansere karşı yeşil kalkan! Oxford’un son araştırması ezber bozduKansere karşı yeşil kalkan! Oxford’un son araştırması ezber bozdu
Uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açıldı: 1 jandarma yaralıUyuşturucu operasyonu sırasında ateş açıldı: 1 jandarma yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.