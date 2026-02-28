Ordu Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Şubat 2026 Cumartesi, Ordu'da hava koşulları kar ve yağmur karışımı. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 4 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 2 - 3 derece arasında olacak. Bu durum, bugünkü hava durumunun soğuk ve nemli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. Pazar günü, 1 Mart 2026'da, hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 4 - 5 derece, gece ise 0 - 1 derece arasında olacak. Pazartesi günü, 2 Mart 2026'da, hava bulutlu ve az güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 - 8 derece, gece ise 1 - 2 derece civarında seyredecek. Salı günü, 3 Mart 2026'da, hava bulutlu kalacak. Sıcaklıklar gündüz 10 - 11 derece, gece 2 - 3 derece arasında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşük olması önemli bir durum. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, soğuk havadan korunmak açısından faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca, bol su içmek de gereklidir. Rüzgarın zaman zaman hızlanabileceğini göz önünde bulundurarak dikkatli olunması tavsiye edilir.

Ordu'da bugünkü hava durumu soğuk ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Bu süreçte, hava sıcaklıklarının düşük olacağını ve nem oranının yüksek kalacağını göz önünde bulundurmak önemlidir. Uygun giyim ve sağlık önlemleri almak gerekecek.