Ordu Hava Durumu! 29 Eylül Salı Ordu hava durumu nasıl?

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Ordu'daki hava durumu parçalı bulutlu. Güne başlarken hava sıcaklığı 19 derece. İlerleyen saatlerde sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. Öğleden sonra 21 dereceye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerine yaklaşılırken hava sıcaklığı 18 dereceye düşebilir. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı gün boyunca yüksek. Bu durum havayı boğucu hale getirebilir. Ordu'daki hava dinamik bir seyir izliyor.

Hava koşulları hakkında merak edenler için kıyıda serin, iç kesimlerde ise ılık bir hava hissedilecek. Dışarı çıkarken kıyafetlerinizi buna göre seçmelisiniz. Ordu'nun rüzgarlı kıyılarında serinletici esintiler gün boyunca hissedilecek. İç bölgelerde biraz daha sıcak bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkatle izlenmeli. 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik olmayacak. Ancak 2 Ekim'den itibaren sıcaklıkların 19 ile 21 derece arasında değişiklik göstermesi bekleniyor. Bu tarihlerde hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Ara sıra güçlü yağışlar görülebilir. Açık havada vakit geçireceklerin bu değişimlere dikkat etmesi önemli.

Hava şartlarının değişkenliğini göz önünde bulundurun. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerini kontrol etmekte fayda var. Spor yapanlar veya uzun yürüyüşler planlayanlar uygun kıyafetler seçmeli. Yanınıza su almayı unutmayın. Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklığın düşeceğini aklınızda bulundurun. Üst katmanlar giyerek dışarı çıkmanız tavsiye edilir.

Ordu'daki 29 Eylül Salı 2026 hava durumu moderat sıcaklık ve değişken hava koşullarıyla dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunu takip ederek planlarınızı esnek tutabilirsiniz. Bu şekilde hava koşullarına hazırlıklı olmanız mümkün.