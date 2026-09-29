HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 29 Eylül Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 29 Eylül 2026 tarihinde hava durumu parçalı bulutlu, sabah sıcaklığı 19 derece olacak. Öğleden sonra sıcaklık 21 dereceye yükselebilirken akşam saatlerinde 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava koşulları rüzgarlı ve nem oranı yüksek. Dışarı çıkacakların kıyafetlerini hava durumuna göre ayarlamaları önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumunu takip etmek, olumsuz koşullara karşı hazırlıklı olmak adına gereklidir.

Ordu Hava Durumu! 29 Eylül Salı Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

29 Eylül Salı 2026 tarihinde Ordu'daki hava durumu parçalı bulutlu. Güne başlarken hava sıcaklığı 19 derece. İlerleyen saatlerde sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. Öğleden sonra 21 dereceye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerine yaklaşılırken hava sıcaklığı 18 dereceye düşebilir. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı gün boyunca yüksek. Bu durum havayı boğucu hale getirebilir. Ordu'daki hava dinamik bir seyir izliyor.

Hava koşulları hakkında merak edenler için kıyıda serin, iç kesimlerde ise ılık bir hava hissedilecek. Dışarı çıkarken kıyafetlerinizi buna göre seçmelisiniz. Ordu'nun rüzgarlı kıyılarında serinletici esintiler gün boyunca hissedilecek. İç bölgelerde biraz daha sıcak bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkatle izlenmeli. 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik olmayacak. Ancak 2 Ekim'den itibaren sıcaklıkların 19 ile 21 derece arasında değişiklik göstermesi bekleniyor. Bu tarihlerde hava genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Ara sıra güçlü yağışlar görülebilir. Açık havada vakit geçireceklerin bu değişimlere dikkat etmesi önemli.

Hava şartlarının değişkenliğini göz önünde bulundurun. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerini kontrol etmekte fayda var. Spor yapanlar veya uzun yürüyüşler planlayanlar uygun kıyafetler seçmeli. Yanınıza su almayı unutmayın. Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklığın düşeceğini aklınızda bulundurun. Üst katmanlar giyerek dışarı çıkmanız tavsiye edilir.

Ordu'daki 29 Eylül Salı 2026 hava durumu moderat sıcaklık ve değişken hava koşullarıyla dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunu takip ederek planlarınızı esnek tutabilirsiniz. Bu şekilde hava koşullarına hazırlıklı olmanız mümkün.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 36 tutuklamaYazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 36 tutuklama
Zelenskiy: "10 bin Kuzey Kore askeri daha konuşlanacak"Zelenskiy: "10 bin Kuzey Kore askeri daha konuşlanacak"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Aslı Enver'den beklenmedik karar: Eşi açıkladı

Aslı Enver'den beklenmedik karar: Eşi açıkladı

SPK'dan Tera Holding incelemesi! 37 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'dan Tera Holding incelemesi! 37 kişi hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.