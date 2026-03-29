Ordu Hava Durumu! 29 Mart Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 29 Mart 2026 Pazar günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Bölge sakinleri, gün boyunca hava sıcaklıklarının 7 ile 17 derece arasında değişeceğini görecek. Özellikle öğleden sonra, sıcaklıklar 17 derece civarına ulaşacak. Bu, hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız da önemli.

Hava durumu Ordu'da genellikle bulutlu olacak. Günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağış ihtimali var. Bu, ani ıslanmalara karşı hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmeyen bir mont bulundurmalısınız. Bu, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Rüzgar hızı 3-5 km/saat kadar olacak. Bu, hava koşullarının rüzgarlı olmayacağını gösteriyor. Ancak, nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle hassas bünyeler için dikkatli olunması önemlidir. Sağlık açısından önlemler almak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Ordu'da hafif değişiklikler gösterecek. Pazartesi günü hava bulutlu ve az güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarında, gece ise 8 dereceye düşecek. Salı günü yine bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 16-17 derece arasında, gece ise 9-10 dereceye düşecek. Bu süreçte hava sıcaklıkları düşük kalabilir. Nem oranı da yüksek olacak.

