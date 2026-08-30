Ordu Hava Durumu! 30 Ağustos Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Bu yazı, 30 Ağustos 2026 tarihinde Ordu'daki hava durumu analizi içeriyor. Bugün Ordu'da sıcaklık 20 derece civarında. Hava açık. Gün içerisinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Özellikle sabah saatlerinde serin bir hava hakim. Öğle saatleriyle birlikte hafif bir sıcaklık artışı gözlemleniyor.

Ordu'da deniz kenarında vakit geçirenler için harika bir gün. Bugün piknik yapma veya doğada yürüyüş planları yapabilirsiniz. Ordu'nun manzaralarını görmek için gökyüzünü izlemekte fayda var. Hava durumu açık. Görüş mesafesi oldukça iyi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Ordu'da sıcaklık 19 - 21 derece arasında olacak. Yağışlı günlerin de yol gelmekte olduğunu belirtmek önemli. Pazar ve pazartesi günleri beklenen yağışlar tarım için faydalı. Ancak dışarda vakit geçirecekler planlarını gözden geçirmeli. Yağışlar sırasında dışarıda olursanız, hafif bir şemsiye veya su geçirmez giysi almayı unutmayın.

Havanın değişebileceğini aklınızda bulundurun. Rüzgarın artması ve bulutlanma saatlerinde dışarda olanlar için hava durumunu kontrol etmek önemli. Günlük aktivitelere çıkmadan önce yerel hava raporlarını takip edin. Bu, sürprizlerle karşılaşma olasılığınızı azaltacaktır.

Bugünkü sıcak ve açık hava dışarıda vakit geçirmek için ideal. Ancak önümüzdeki günlerin değişken hava koşulları, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. 30 Ağustos ve sonrasında Ordu'da keyifli anlar geçirmenizi dilerim.