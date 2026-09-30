Ordu Hava Durumu! 30 Eylül Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hava durumu yaz mevsiminin sıcak günlerinin geride kaldığını gösteriyor. Bugün Ordu'da hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Havanın serinlemesi, kıyıdaki deniz melteminin etkisiyle belirgin hale geliyor. Bu durum, hafif bir serinlik hissi yaratıyor. Ayrıca, havadaki nem oranı yüksek. Sıcaklık yükseldiğinde terletici bir etki yapabiliyor.

Bugünkü hava çok güzel. Öğle saatlerinde güneş muhteşem bir şekilde parlayacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklığın düştüğünü hissedeceksiniz. Bu durum, deniz kenarındaki etkinlikler ve yürüyüşler için uygun.

Önümüzdeki günlerde, Ordu’da benzer bir atmosferin hakim olması bekleniyor. Sıcaklıklar hafta boyunca 18 ile 24 derece arasında dalgalanacak. Gün içindeki hava şartları hızlı değişebilecek. Gündüz saatlerinde açık havayı değerlendirmek isteyenler için harika bir fırsat var. Ancak akşam dışarı çıkacaksanız, hafif bir ceket almanız faydalı olabilir. Ortada hafif yağışlar görülebilir. Bu yüzden bir şemsiye bulundurmak iyi bir önlem olacaktır.

Bölgedeki hava durumu ılıman görünüyor. Ancak kıyıdan uzaklaştıkça yerel rüzgarlar ve hava akımları değişebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken, gün içerisindeki hava durumunu takip etmek önemli. Özellikle orman bölgelerine gidecekseniz, uygun kıyafetler seçmeye özen göstermek gerekiyor.

Ordu hava durumu, yerel yaşamı ve dışarıdaki etkinlikleri olumlu etkiliyor. Outdoor aktivitelerin tadını çıkarırken, değişken hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız.