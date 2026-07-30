Ordu Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu, keyifli bir gün vaat ediyor. Gündüz hava sıcaklığı 26 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında seyredecek. Bulutlar arasından ara sıra çıkan güneş, hava koşullarını güzelleştirecek.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Sahil kenarında yürümek isteyenler rahat bir gün geçirebilir. Hafif esen rüzgar, keyfi artıracak. Gün ilerledikçe sıcaklık düşecek. Bu nedenle hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst bulundurmak iyi olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 31 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklık 27-28 derece arasında, gece ise 22-23 derece arasında seyredecek. 2 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklık 28-29 derece, geceyse 22-23 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir. Ordu'nun doğal güzelliklerini keşfetmek için fırsatlar sunuyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar artacak. Bu nedenle güneşe doğrudan maruz kalmamak ve bol su içmek önemlidir. Akşamları hava sıcaklığı düşecektir. Hafif bir üst veya ceket bulundurmak, serin havalarda rahatlık sağlayacaktır.

Ordu'da 30 Temmuz 2026 Perşembe ve sonraki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Gün boyunca güneşli ve ılıman hava, akşam saatlerinde serinlik ile birleşiyor. Bu durum bölgeyi ziyaret edenler için keyifli bir deneyim sunacaktır.