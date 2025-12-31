HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Ordu'da hava durumu, bölgelere göre büyük değişiklikler sunuyor. Ünye'de ılıman hava koşulları hakimken, Kabadüz'de karlı ve soğuk sıcaklıklar bekleniyor. Bu farklılıklar, etkinlik planlamalarını ve günlük yaşamı etkileyebilir. Kış koşullarının etkisi sürerken, Ordu'da dikkatli olmakta fayda var. Hava durumu, sürekli değişkenlik gösteriyor ve buna hazırlıklı olunmalı.

Ordu Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Ordu'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, yılın son gününü geçirmek isteyenler için farklı koşullar sunuyor. Ordu'nun çeşitli bölgelerinde hava koşulları değişiklik gösteriyor. Ünye'de hava sıcaklıkları 11 ile 21 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık ılıman hava koşullarına işaret ediyor. Kabadüz'de ise sıcaklıklar 1 ile -1 derece arasında seyrediyor. Bu da karlı ve soğuk hava koşullarını gösteriyor.

Ordu'da hava durumu, bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Ünye'de ılıman bir hava bekleniyor. Kabadüz gibi yüksek bölgelerde soğuk hava hakim olacak. Hava koşulları, farklı bölgelerde değişiklikler oluşturuyor. Bölgelere göre değişen bu koşullar, etkinlik planlamalarını etkileyebilir.

Gelecek günlerde Ordu'da kış koşullarının etkisi sürüyor. Özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı ve soğuk hava devam edebilir. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde de kış koşulları etkili olacak. Ordu'da hava durumu sürekli değişiyor. Kış koşullarına hazır olmakta fayda var.

Sonuç olarak, Ordu'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu bölgeler arasında çeşitlilik gösteriyor. Ünye'de daha ılıman bir hava bekleniyor. Kabadüz gibi yüksek bölgelerde ise soğuk ve karlı hava koşulları etkili olacak. Kışın devam etmesi nedeniyle dikkatli olmak gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecekYılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek
Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.