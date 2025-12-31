Ordu Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, yılın son gününü geçirmek isteyenler için farklı koşullar sunuyor. Ordu'nun çeşitli bölgelerinde hava koşulları değişiklik gösteriyor. Ünye'de hava sıcaklıkları 11 ile 21 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık ılıman hava koşullarına işaret ediyor. Kabadüz'de ise sıcaklıklar 1 ile -1 derece arasında seyrediyor. Bu da karlı ve soğuk hava koşullarını gösteriyor.

Ordu'da hava durumu, bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Ünye'de ılıman bir hava bekleniyor. Kabadüz gibi yüksek bölgelerde soğuk hava hakim olacak. Hava koşulları, farklı bölgelerde değişiklikler oluşturuyor. Bölgelere göre değişen bu koşullar, etkinlik planlamalarını etkileyebilir.

Gelecek günlerde Ordu'da kış koşullarının etkisi sürüyor. Özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı ve soğuk hava devam edebilir. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde de kış koşulları etkili olacak. Ordu'da hava durumu sürekli değişiyor. Kış koşullarına hazır olmakta fayda var.

Sonuç olarak, Ordu'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu bölgeler arasında çeşitlilik gösteriyor. Ünye'de daha ılıman bir hava bekleniyor. Kabadüz gibi yüksek bölgelerde ise soğuk ve karlı hava koşulları etkili olacak. Kışın devam etmesi nedeniyle dikkatli olmak gerekiyor.