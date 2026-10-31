Ordu Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 31 Ekim Cumartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, mevsimsel değişikliklerle değişkenlik gösteriyor. Bugün sıcaklığın 20 derece civarında olması bekleniyor. Hava hafif rüzgarlı ve bulutlu. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer yaratıyor. Ancak gün içinde çisenti tarzında yağışlar da görülebilir. Bu nedenle yürüyüşler için dikkatli olmak önem taşıyor.

Ordu’nun sahil kesiminde ılıman bir hava mevcut. Sahil boyunca yürüyüş yapmayı sevenler için ferahlatıcı bir atmosfer hakim. İç kesimlerde ise hava biraz daha soğuk. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Orada daha kapalı bir görünüm var. Ziyaretçilerin uygun giysiler tercih etmesi önemli. Bu, serin havadan ve olası yağışlardan korunma sağlar.

Gelecek günlerde hava durumu merakla bekleniyor. 1 Kasım Pazar günden itibaren sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Akşam ve sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. Gündüzleri sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişecek. Önümüzdeki hafta bazı günlerde yağış bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli.

Değişken hava şartlarına sahip bu dönemde dışarıda daha uzun süre kalmayı planlayanlar için bazı öneriler var. Hava durumuna uygun giyinmek lazım. Katmanlı kıyafetler, gün içinde değişen sıcaklıklara karşı korur. Ani yağışlara karşı bir şemsiye veya su geçirmeyen mont bulundurmak faydalı. Bu sayede hem serin havadan hem de ani yağışlardan etkilenmeden günlük aktivitelerine devam edilebilir.

Ordu’da 31 Ekim 2026 tarihi için hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı. Sahil ve iç kesimler arasındaki sıcaklık farklılıkları kıyafet seçiminde rol oynuyor. İlerleyen günlere hazırlıklı olmak her daim faydalı olacaktır.