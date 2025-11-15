HABER

Ordu-Sivas kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Ordu-Sivas kara yolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Bazı mahallelerde meydana gelen elektrik kesintilerine ekipler tarafından müdahale edilirken, bazı yayla yollarına da ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sonucu Ordu’nun Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne ulaşım sağlanamaz hale geldi. Özellikle Iğdır Ormanları mevkiinde kar kalınlığının artması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü ve polis ekiplerinin yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE KADAR ULAŞTI

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Bazı mahallelerde meydana gelen elektrik kesintilerine ekipler tarafından müdahale edilirken, bazı yayla yollarına da ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

