Ordu’da çatı katı yangınında 1 ton fındık küle döndü

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çatı katındaki yaklaşık 1 ton fındık ise küle döndü.

Olay, Düzköy Mahallesi Merkez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Kuru’ya ait iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatı katını sardı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği, sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, evde bulunan yaşlı kadın kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. Yangında evin oğlu olduğu öğrenilen 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yangında kullanılamaz hale gelen çatı katında muhafaza edilen yaklaşık 1 ton fındık yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır