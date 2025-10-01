HABER

Ordu’da domuz sahil yoluna indi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sahil yoluna inen domuz, yolda gezinirken sokak köpekleri tarafından kovalandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sahil yoluna inen domuz, yolda gezinirken sokak köpekleri tarafından kovalandı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Fatsa ilçesinde sabah saatlerinde ilginç anlar yaşandı.

Bolaman sahil yoluna inen büyük bir yaban domuzu, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Bu esnada sokak köpekleri domuzun peşine düştü. Deniz kenarına yakın bir noktada insanların ve araçların sık kullandığı güzergahta hızla koşan domuz balıkçıların olduğu alana ilerledi. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaşların ise "Haydi yavrum, koş oğlum, koş yavrum" dedikleri duyuldu.

(İHA)

Ordu
