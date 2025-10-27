HABER

Ordu'da kamyon ile patpat çarpıştı: 1 ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile patpatın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu’da kamyon ile patpat çarpıştı: 1 ölü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kamyon ile patpatın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Bahçeler Mahallesi, Fatsa-Kumru yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Güney’in (84) kullandığı patpat ile Volkan Y. (37) yönetimindeki 52 K 9121 plakalı kamyon çarpıştı. Kazanın etkisiyle patpat sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güney, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ordu
