Ordu’da otomobiller çarpıştı: 3’ü ağır 5 yaralı

Kaza, Perşembe ilçesi Dereiçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. A.’nın (29) kullandığı otomobil ile Ç.H. (39) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüler ağır yaralanırken, Ç.H.’nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Ç. H. (38) ağır, A. H. (1) ve A. H. (7) ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ordu’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır