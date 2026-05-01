Ordu’da Sumud Filosu’na müdahaleye tepki

Ordu’da sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, Global Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale edilmesine tepki göstermek için bir araya geldi.

Ceren Özdemir Meydanı’nda Cuma namazı sonrası toplanan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak basın açıklaması yaptı. Topluluk adına konuşan Mehmet Uçar, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filoya yönelik müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Uçar, uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalenin açık bir hukuk ihlali olduğunu belirterek, "Bu saldırı sadece yardım taşıyan gemilere değil, aynı zamanda insanlık vicdanına yapılmıştır. Sivillerin temel ihtiyaçlara erişiminin engellenmesi hiçbir şekilde meşru gösterilemez" dedi.

Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çeken Uçar, bölgeye yönelik ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade ederek, "İnsani yardım girişlerinin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, masum insanların yaşam hakkı korunmalıdır. Uluslararası toplum, yalnızca kınama mesajlarıyla yetinmemeli, somut ve etkili adımlar atmalıdır" diye konuştu.

Filoda farklı ülkelerden ve inançlardan aktivistlerin bulunduğunu hatırlatan Uçar, müdahalenin küresel vicdanı hedef aldığını savundu. Aktivistlerin can güvenliğinden İsrail’in sorumlu olduğunu dile getiren Uçar, hukuksuz uygulamalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

