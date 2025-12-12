Ordu’da tefecilere yönelik operasyonda 1 tutuklama

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ünye ilçesinde 8 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 42 bin 100 TL para, 120 adet fişek, çok sayıda senet ve alacak verecek defteri ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklanırken, İ.A. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: İHA