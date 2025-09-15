Orhan Şen'den hava durumu tahmini! Yaz sıcağında kar geliyor... Beyaz örtüyle kaplanacak

Hava durumu tahminleriyle ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken "15 Eylül Pazartesi (bugün) hava nasıl olacak?" sorusunun da yanıtı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıklarken; Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de kar yağışı uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Batı bölgelerinde sıcaklıkların sabit kalacağını söyleyen Şen, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise kar yağışının görülebileceğini bildirdi.
Prof. Dr. Şen'in açıklamasına göre, sıcaklıklar şu an için mevsim normallerinde devam ediyor. Ancak Perşembe günü itibarıyla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane gibi illerde sıcaklıklar 7-10 derece kadar düşebilir. Bu düşüş, Doğu Karadeniz'in yükseklerindeki yaylalarda beyaz örtü oluşmasına neden olabilir.
Prof. Dr. Şen, sıcaklık düşüşünün ve kar yağışının ağırlıklı olarak Anadolu'nun doğu kesimlerinde etkili olacağını belirtirken, İstanbul ve Batı illerinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini söyledi. Batı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Okuyucu Yorumları 0 yorum