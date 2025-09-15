HABER

Orhan Şen'den hava durumu tahmini! Yaz sıcağında kar geliyor... Beyaz örtüyle kaplanacak

Sıcak ve kurak geçen aylar tüm yurdu iyice bunalttı. Eylül ayında da etkili olan sıcak ve yağışsız havalar nedeniyle barajlarda su oranları iyice düşerken, yağmur gelmeden kar uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek kesimler için kar yağışı tahmininde bulundu. Şen, "Hissedilir bir sıcaklık düşüşü olacak ve beyaz örtü oluşabilir" derken, İstanbul için ise beklenen yağışın tarihi belli oldu. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...

Devrim Karadağ

Hava durumu tahminleriyle ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken "15 Eylül Pazartesi (bugün) hava nasıl olacak?" sorusunun da yanıtı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıklarken; Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de kar yağışı uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Batı bölgelerinde sıcaklıkların sabit kalacağını söyleyen Şen, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise kar yağışının görülebileceğini bildirdi.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞACAK

Prof. Dr. Şen'in açıklamasına göre, sıcaklıklar şu an için mevsim normallerinde devam ediyor. Ancak Perşembe günü itibarıyla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane gibi illerde sıcaklıklar 7-10 derece kadar düşebilir. Bu düşüş, Doğu Karadeniz'in yükseklerindeki yaylalarda beyaz örtü oluşmasına neden olabilir.

Prof. Dr. Şen, sıcaklık düşüşünün ve kar yağışının ağırlıklı olarak Anadolu'nun doğu kesimlerinde etkili olacağını belirtirken, İstanbul ve Batı illerinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini söyledi. Batı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

15 EYLÜL PAZARTESİ (BUGÜN) İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

