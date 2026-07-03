Orhan Şen uyardı! Sabah başlayacak, 10 saat sürecek: Afete dönüşebilir

Türkiye, sıcak havanın ardından yağışlı sistemin etkisine girerken, yeni bir sıcak hava dalgası için de tarih verildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa’yı etkileyen ikinci sıcak hava dalgasının 8-9 Temmuz itibarıyla Türkiye’ye ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Şen, İstanbul’da ise yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Avrupa Yakası’nda kuvvetli olabileceğini ifade ederek, yıldırım, ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ÖNCE SAĞANAK SONRA SICAK HAVA DALGASI

Yaklaşık 10 saat sürmesi beklenen yağışların Marmara’nın ardından Ege ve Batı Akdeniz’e yayılacağı, hafta sonundan itibaren ise yurdun birçok bölgesinde yerel sağanakların görüleceği öngörülüyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasının tekrar geleceğini belirterek, "Sıcak bir haftayı geride bıraktık. Avrupa iki tane sıcak hava dalgasını epey zayiat vererekten atlattı. Önümüzdeki hafta tekrar Avrupa'ya bir sıcak hava dalgısı geliyor. Bu da bize ayın 8-9'unda yani temmuzun ikinci haftasında gelecek. Bir sıcak hava dalgasını daha karşılayacak Türkiye" dedi.

Yarın için İstanbullulara sağanak yağış uyarısında bulunan Şen, "Bugün İstanbul 31 -32 derece civarında devam edecek. Hafta sonuna biraz serinleme var. Hafta sonu sıcaklık 29 dereceye düşecek. Yarın İstanbul'a yağmur geliyor.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Hatta bugün Trakya kısmında da yağış başladı ama bugünkü yağış İstanbul'a gelmeyecek. Yarın sabah saat 8-9 civarında İstanbul'a yağış geliyor. Önce nereye gelecek? Çatalca, Silivri bu bölgelerden sonra İstanbul'u da kaplayacak. Gök gürültülü sağanak olacak." ifadelerini kullandı.

"AFETE DÖNÜŞEBİLİR"

İstanbul için afet uyarısında bulunan Şen açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ben hep şundan çekinmişimdir. Bu kadar sıcak havanın üzerine bir yağış geldiği zaman biraz afete dönüştüren bir hal alıyor. İnşallah yarın öyle bir durum olmaz ama kuvvetli bir yağış gözüküyor. Nerelerde bu? İstanbul'un Avrupa yakasında öğlene kadar kuvvetli, gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı bir yağış olabilir. Orada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yarın akşam saat 18.00-19.00'a kadar.... Demek ki 10 saatlik bir yağış görülecek.

Marmara'yı da kaplayacak. Bunun dışında Marmara, Batı Akdeniz ve Ege bölgesine doğru da bu yağış inecek. Cumartesi günü Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde de yağış görülecek. Pazar günü pek yağış yok.

Pazar günü Akdeniz bölgesinde yağışlar devam ediyor. Fakat Anadolu'nun çoğu yerinde yerel olarak yağışları önümüzdeki hafta göreceğiz. Hafta sonundan itibaren. Dolayısıyla bir yağışlı havaya giriyoruz."