Orman Bölge Müdürü alevlerin arasında kaldı! Ekip 'acil koduyla' yardım çağrısı yaptı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

BÖLGE MÜDÜRÜ VE EKİBİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Bölgede ekipleri yöneten Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin’in de aralarında bulunduğu ilk müdahale ekibi ve bir iş makinesi, alevlerin arasında kaldı.

ACİL KODUYLA YARIM ÇAĞRISI YAPTILAR!

Acil koduyla yardım çağrısı yapan ekibin olduğu bölgeye helikopterle su atıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yardıma giden Eti Maden'e ait bir iş makinesi ise alevlerin arasında kalarak yandı.

VALİ AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, X hesabından yaptığı açıklamada, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi'nde saat 10.30'da orman yangını meydana geldiğini kaydetti.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"3 helikopter, 1 uçak, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 dozer, 1 grayder, 1 beko loder, 1 vinç, 2 TOMA, 1 ambulans ve 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay ekiplerinden oluşan 119 personel ile tüm kurumlarımızın işbirliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum."

EVLERİNİ BOŞALTAN KÖYLÜLERDEN 'YANGIN NÖBETİ'

Bilecik Valiliği kararıyla boşaltılan Kızılöz, Borcak, Büyükyenice ve Kazancı köylerinde bazı vatandaşlar yangın nöbeti tutmaya başladı. Özellikle köyle sınır olan ve yangın sınırı olarak görülen noktalarda su tankerli traktörleriyle bekleyen köylüler, görülen en ufak alevlere bile müdahale ederek köylerini koruyor.

Büyükyenice köyünde yaşayan Süleyman Yılmaz, halen tehlikenin sürdüğünü ve bu nedenle yangın sınırında nöbet tuttuklarını söyledi. Ekiplere herkese olabildiğince yardım etmeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, “Dün akşam Düzce’den geldim. Eşim bu köyden, ben de kayınvalidem ve kayınpederime destek için, yardım edebileceğim bir şey varsa diye geldim. Hayvanlar vardı onları kurtardık. Akşam köyde kalamadık, merkezde bir yer vardı oraya gittik. Şimdi tekrar, etrafta yapabileceğimiz bir şey var mı diye geldik. Şu an sadece gözlemliyoruz. Yangın sınırı köyün hemen dibinde. Yeşil alan sonlandı. Buradan köye karşı herhangi bir yangın çıkma ihtimaline karşı müdahale edebilmek amaçlı bekliyoruz. Aşağıda bir duman yükseldi, köylüler hemen oraya müdahale ediyorlar” dedi.

"YERLERŞİM ALANINI KORUMAK İÇİN SINIRLARI BEKLİYORUZ"

Köylülerden Canan Yılmaz da, olası yeniden alevlenme tehlikesi nedeniyle nöbet tuttuklarını belirterek şunları söyledi:

"Ormanlarımız dehşet bir şekilde yandı. Gördüğünüz gibi çok mağdur durumda şu an. Hayvanlarımız da çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Şu an bile söndürme çalışmaları için bekliyoruz. Amacımız köyü korumak, yangının yerleşim alanına sıçramamasını sağlamak. Biz burada yerleşim alanını korumak için sınırları bekliyoruz. Küçük kıvılcımları söndürmeye çalışıyoruz. Yanmamış yeşil alana kadar olan kısım sınır, oradan yukarı çıkmaması için çaba gösteriyoruz. Gönüllü olarak köyü korumaya çalışıyoruz."

Osmaneli ilçesindeki orman yangınları tamamen kontrol altına alınamazken, yanan alanlarda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

(DHA-İHA-AA)