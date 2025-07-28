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Orman Genel Müdürlüğü'nden İzmir açıklaması!

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'de devam eden yangına 6 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 iş makinesi ve 148 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden İzmir açıklaması!

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 iş makinesi ve 148 personelle İzmir'de devam eden yangına müdahalemiz sürüyor. Devam eden yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yangına havadan müdahale görüntüleri de yer aldı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir orman genel müdürlüğü
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