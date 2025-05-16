Orman Haftası ne zaman ve niçin kutlanır, önemi nedir? Orman haftası tarihi, anlamı, mesajları ve etkinlikleri

Ülkemizde başta okullarda olmak üzere çeşitli etkinliklerle kutlanan Orman Haftası, 21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanmaktadır. Bu anlamlı haftada her yıl birçok devlet kurumu ya da STK'lar fidan dikim çalışmalarında bulunurlar. Orman Haftasının neden kutlandığı merak edildiğinden 'Orman Haftası niçin kutlanır?' sorusuna yanıt aranmaktadır.

Orman Haftası nedir?

Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanların ve doğal çevrenin korunması ve önemlerinin idrak edilebilmesi için 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21 Mart haftasında Orman Haftası ve Ağaç Bayramı kutlanır.

Orman Haftası, ormanların korunması ve doğaya duyulan sevgi ve saygının farkındalık oluşturması amacıyla kutlanan önemli bir farkındalık haftası olarak bilinmektedir. Bu haftada ormanların dünya ekosistemindeki hayati rolüne ve önemine dikkat çekilerek çevre bilincinin artırılması amaçlanır.

Orman Haftası'nın önemi nedir?

Orman Haftası, her sene 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan farkındalık oluşturma haftasıdır. Bu haftada ormanların önemi, ağaç dikimi ve çevre bilincinin oluşması için çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Orman Haftası tarihine bakıldığında bu hafta ilk defa 1971 senesinde Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlar ve zaman geçtikçe dünya genelinde birçok ülke tarafından kabul edilerek çevre dostu etkinliklerle sürdürülür.

Orman haftası önemi günümüzde ormanların Dünya için önemiyle beraber iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin korunması bakımından kritiktir. Bu haftada çeşitli etkinlikler, ağaç dikme ve eğitim programları kapsamında Orman Haftası anlamı vurgulanır.

Orman Haftası etkinliklerinde çeşitli Orman Haftası mesajları yayımlanır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: