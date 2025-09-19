HABER

Orman yangını sırasında hayatını kaybedenler şehit sayılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerle ilgili yeni bir karar alındı. 19 Eylül 2025 bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte; orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybedenler artık şehit sayılacak.

Devrim Karadağ

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ARTIK ŞEHİT SAYILACAKLAR!

Söz konusu düzenlemeyle birlikte; orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden gönüllüler de artık şehit sayılacak.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Konuyla ilgili düzenlemenin detaylarını paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yapılan düzenlemede gönüllü tanımının yanı sıra, “Orman yangını gönüllüsü” ve “Diğer gönüllü” tanımı yapıldı.

Böylece; orman yangını gönüllüleri dışındaki; AFAD, Kızılay vb. organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle, kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı.

Bu düzenlemeyle ayrıca, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında; orman işçilerimiz ve orman gönüllülerimizin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmî olarak da “şehit” statüsüne alınmış oldu.

Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.  Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir.

