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Orman yangınlarına karşı denetimler sürüyor

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı ormanlık alanlardaki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Orman yangınlarına karşı denetimler sürüyor

Ormanlık alanlarda gerçekleştirilen devriye ve kontroller sırasında çevre dikkatle gözlemlenirken, yangın risklerine karşı gerekli hassasiyet gösteriliyor. Ekipler, bir anlık dikkatsizliğin yıllarca büyüyen ormanların yok olmasına neden olabileceği bilinciyle hareket ederek, orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Orman yangınlarına karşı denetimler sürüyor 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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