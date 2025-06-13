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Orta Doğu'da hareketli gece: ABD de sahneye çıktı

İsrail'in İran'ın başkentine saldırısının ardından İran kuvvetleri de İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füzelerle saldırdı. Bu gelişmeler yaşanırken ABD güçlerinin, İran'ın İsrail saldırılarına karşılık olarak attığı füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği iddia edildi.

Orta Doğu'da hareketli gece: ABD de sahneye çıktı

Amerikan Axios haber platformunun adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin "İsrail'in savunmasına" destek verdiği belirtildi.

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ABD GÜÇLERİNİN, İRAN'IN İSRAİL'E FIRLATTIĞI FÜZELERİN ETKİSİZ HALE GETİRDİ İDDİASI

Haberde, ABD güçlerinin, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde İsrail ordusuna destek olduğu ifade edildi ancak detaylara yer verilmedi.
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HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Amerikan unsurlarının katılmadığını açıklamıştı.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş abd
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