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Ortalığı karıştıracak iddia! Trump'tan NATO adımı: O maddeyi değiştirmek istiyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2025 21:30
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ABD Başkanı Trump ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daha önce yaptığı NATO açıklamalarıyla gündem olan Trump bu sefer NATO'nun yaklaşımını değiştirmeyi planlıyor. ABD basınına göre Trump, özellikle NATO'nun 5. maddesinin getirdiği sorumluluktan kurtulmak istiyor.

Ortalığı karıştıracak iddia! Trump'tan NATO adımı: O maddeyi değiştirmek istiyor

20 Ocak'ta görevi Biden'dan devralan ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamalar ve davranışlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Birçok ülkeye uyguladığı gümrük vergileriyle ticaret savaşlarının fitilini ateşleyen Trump son olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile olan polemiğiyle gündeme gelmişti.

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ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA!

Trump seçilmeden önce NATO'da kalmayı reddetmiş ve Avrupa ülkelerini ticari ve stratejik ilişkilerde ABD'yi sömürmekle suçlamıştı. ABD basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Trump, NATO'nun 5. maddesini değiştirmeyi planlıyor.

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"NATO'NUN YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİRECEK"

Haberi NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay duyurdu. Günay paylaşımında şunları ifade etti:

"NBC’nin iddiasına göre Trump, ekibiyle birlikte ABD’nin NATO’ya yaklaşımını değiştirmeyi değerlendiriyor. Özellikle 5. madde (bir ülkeye saldırı hepsine saldırı) sorumluluğundan kutulmanın yollarını aradığı iddia ediliyor.

Hala iddia düzeyinde ama bu bile ortalığı karıştırmaya yeter."

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Anahtar Kelimeler:
NATO Donald Trump
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