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Ortaokul öğrencisi bıçaklı kavgada öldü!

Erdem Demir, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ortaokul öğrencisi bıçaklı kavgada öldü!

Karşıyaka ilçesinde bıçaklı kavga meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Erdem Demir, bu kavgada yaşamını yitirdi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINMIŞ

Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu kafeye koşup sığınması yer aldı.

Ortaokul öğrencisi bıçaklı kavgada öldü! 1

Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip, uzaklaştırıyor.

Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları yer alıyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka kavga
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