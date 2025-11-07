HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ortaokul öğrencisine okulda elektrik çarptı

Bilecik’te bir öğrenci, okulda uzatma kablosunu prize taktiği esnada elektrik çarpması sonucu yaralanıp hastaneye kaldırıldı.Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim öğretim veren Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu’nda meydana geldi.

Ortaokul öğrencisine okulda elektrik çarptı

Bilecik’te bir öğrenci, okulda uzatma kablosunu prize taktiği esnada elektrik çarpması sonucu yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim öğretim veren Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre; bir program hazırlıkları kapsamında B. B. Ç. (13) adlı öğrenci uzatma kabloyu prize taktığı esnada elektrik çarptı. Yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildiIğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Tarih verildi! Üretimi başlıyorTarih verildi! Üretimi başlıyor

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.