Osmangazi’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yaklandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde emniyet ekiplerince 4 yıl 2 ay, 2 yıl 1 ay ve 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirirlen çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çekirge Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından F.I.(36), O.A. (37), Y.K. (35) gözaltına alındı. F.I.’nın hırsızlık suçundan aranması olduğu ve 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, O.A.’nın hırsızlık suçundan aranması olduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı, Y.K.’nın ise uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranması olduğu ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri Çekirge Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülüyor.

Bursa
