Osmangazi’de sıfır atık seferberliği

Çevre ve geri dönüşüm konusunda geliştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanını kapı kapı dolaşarak ambalaj atığı topluyor.

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, modern, temiz ve sürdürülebilir bir Osmangazi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, haftanın altı günü 136 mahallede düzenli olarak ziyaretler gerçekleştiriyor. Vatandaşların kapılarının önünden poşetli sistemle ambalaj atıklarını toplayan ekipler, aynı zamanda anons sistemiyle bilgilendirme yaparak uygulamaya teşvik ediyor.
Çevreye duyarlı çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyleyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rüveyşa Burça Turan, "Bizler, ilçemizin çeşitli bölgelerinde 10 adet ambalaj atığı toplama aracımız ve 3 adet mobil atık getirme aracımızla hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızda gelen talepler doğrultusunda ambalaj atıkları için kutu poşetler bırakıyor, belirlenen günlerde bu atıkların kapı önüne çıkarılmasını sağlıyoruz. Sadece toplamakla kalmıyor, anons sistemiyle vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bursa’da en fazla atık toplayan belediye konumundayız. Günlük 20-25 ton karışık ambalaj topluyoruz. Bu da aylık 600-650 ton aralığında bir miktara karşılık geliyor. Topladığımız tüm atıklar, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği kapsamında lisanslı toplama-ayırma tesislerine gönderiliyor. Burada atıklar kağıt, karton, plastik, metal ve cam olarak ayrılıp lisanslı geri dönüşüm tesislerine iletilerek, hem ekonomiye hem de çevreye kazandırılıyor" dedi.
Uygulamadan büyük memnuniyet duyan vatandaşlar ise Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

(İHA)

