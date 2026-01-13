Osmaniye’de bir haftada 88 şüpheli yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Ocak tarihleri arasında kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlar ve denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda meydana gelen 100 asayiş olayıyla ilgili 88 şüpheli yakalandı. Yapılan arama ve kontrollerde, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 gram eroin, 1 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 310 bin adet makaron, 410 paket kaçak sigara ve 1 kilo açık tütün ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ise, ifadeye yönelik aranması bulunan 17 kişi, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi ve 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 40 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır