HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Osmaniye’de bir haftada 88 şüpheli yakalandı

Osmaniye’de jandarma sorumluluk bölgesinde son bir haftada meydana gelen 100 asayiş olayıyla ilgili 88 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi de gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Osmaniye’de bir haftada 88 şüpheli yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Ocak tarihleri arasında kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlar ve denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda meydana gelen 100 asayiş olayıyla ilgili 88 şüpheli yakalandı. Yapılan arama ve kontrollerde, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 gram eroin, 1 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 310 bin adet makaron, 410 paket kaçak sigara ve 1 kilo açık tütün ele geçirildi.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ise, ifadeye yönelik aranması bulunan 17 kişi, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi ve 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 40 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Osmaniye’de bir haftada 88 şüpheli yakalandı 1

Osmaniye’de bir haftada 88 şüpheli yakalandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: Dijital çağda insanlığın yeni imtihanı... Her yapılabilen şey, yapılmalı mıdır?Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: Dijital çağda insanlığın yeni imtihanı... Her yapılabilen şey, yapılmalı mıdır?
Uyuşturucu operasyonunda bin 276 hap ele geçirildiUyuşturucu operasyonunda bin 276 hap ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.