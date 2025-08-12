HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyü Evciller Mahallesi’nde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü

Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyü Evciller Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki zeytinlik ve makilik alana sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangına karadan arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle, havadan ise yangın söndürme helikopterleri ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba gösterdi.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan’da 643 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiErzincan’da 643 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi
Fethiye’de trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralıFethiye’de trafik kazası: 2’si ağır 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

Fenerbahçe Feyenoord'u geçti! Kasayı doldurdu...

İstanbul Valiliği uyardı, kararlar peş peşe alındı!

İstanbul Valiliği uyardı, kararlar peş peşe alındı!

Bodrum'da korkunç olay! Genç çift başından vurulmuş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Genç çift başından vurulmuş halde ölü bulundu

Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınlar yakalayınca telefonunu kırdı

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınlar yakalayınca telefonunu kırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.