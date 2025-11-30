HABER

Osmaniye’de iki katlı ahşap binadaki yangın söndürüldü

Osmaniye’de iki katlı ahşap evde çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Osmaniye’nin Cumhuriyet Mahallesi 1536 Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ahşap yapının hızla alev alması nedeniyle büyüme riski taşıyan yangına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etti. Yapılan çalışmayla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.Ekiplerin özverili müdahalesi sayesinde yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan engellendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Osmaniye
