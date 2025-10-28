Osmaniye’de iki otomobil 1 saat arayla aynı çukura düştü

Kaza, Bahçe ilçesi D-400 karayolu eski yol güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ile kaldırım arasındaki çukurda asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, aynı çukurun içinde başka bir otomobilin daha bulunduğunu fark etti. İddiaya göre, ikinci aracın yaklaşık bir saat önce aynı yere düştüğü, sürücüsünün ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak hastaneye gittiği tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



