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Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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