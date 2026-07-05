Osmaniye'de kazaya karışan minibüs kıraathaneye girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Muhammet Hazım P. idaresindeki minibüs, Dere Mahallesi Coşkunlar Caddesi'nde İbrahim E. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan İbrahim E. idaresindeki minibüs, yol kenarındaki kıraathaneye girdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kıraathanedeki Orhan İncirbölen, Hasan K., İspir G. ve Fatih A. yaralandı.

Ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Orhan İncirbölen, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü olayla ilgili minibüs sürücüleri gözaltına alındı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır