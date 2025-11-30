Osmaniye’de molotoflu saldırı: Kamyoneti ateşe veren 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım’da Ahmet Yesevi Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonetin ateşe verilmesi üzerine çalışma başlattı. Olay yerinin çevresindeki ve kent genelindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, 47 farklı kameradan elde edilen toplam 165 saatlik görüntüyü analiz etti.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldıkları, ardından molotofkokteyli hazırlayarak park halindeki kamyonete attıkları anlaşıldı. Kimlikleri belirlenen A.A.K. ve E.C. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır