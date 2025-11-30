HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaniye’de molotoflu saldırı: Kamyoneti ateşe veren 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de bir kamyonetin kundaklanmasıyla ilgili yürütülen geniş çaplı çalışmada, 165 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, olayın faillerini tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye’de molotoflu saldırı: Kamyoneti ateşe veren 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım’da Ahmet Yesevi Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonetin ateşe verilmesi üzerine çalışma başlattı. Olay yerinin çevresindeki ve kent genelindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, 47 farklı kameradan elde edilen toplam 165 saatlik görüntüyü analiz etti.

Osmaniye’de molotoflu saldırı: Kamyoneti ateşe veren 2 şüpheli tutuklandı 1

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldıkları, ardından molotofkokteyli hazırlayarak park halindeki kamyonete attıkları anlaşıldı. Kimlikleri belirlenen A.A.K. ve E.C. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye’de molotoflu saldırı: Kamyoneti ateşe veren 2 şüpheli tutuklandı 2

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiGiresun’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İlaçlama yapılan apartmandaki 7 kişi hastanelik olduİlaçlama yapılan apartmandaki 7 kişi hastanelik oldu

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kundaklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Ağar açıkladı: "Görevden alınmama nedeni fotoğraf değil"

Mehmet Ağar açıkladı: "Görevden alınmama nedeni fotoğraf değil"

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! "Banka çalışanları da kendinden geçti"

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! "Banka çalışanları da kendinden geçti"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı!

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.