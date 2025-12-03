HABER

Sınıf öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden sınıf öğretmeni toprağa verildi. Kılınan cenaze namazının ardından Neziha Asoğlu’nun cenazesi Yenimahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

Sınıf öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı

Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Neziha Asoğlu(53), kanser hastalığından hayatını kaybetti. Merhume Asoğlu için Köprülü Mehmet Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Sınıf öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı 1

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeye Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Mehmet Paşa İlkokulu Müdürü Fazıl Engin, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sınıf öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı 2

Kılınan cenaze namazının ardından Neziha Asoğlu’nun cenazesi Yenimahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

(İHA)

03 Aralık 2025
03 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
