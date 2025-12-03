Sınıf öğretmeni son yolculuğuna uğurlandı

Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni Neziha Asoğlu(53), kanser hastalığından hayatını kaybetti. Merhume Asoğlu için Köprülü Mehmet Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeye Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Mehmet Paşa İlkokulu Müdürü Fazıl Engin, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Neziha Asoğlu’nun cenazesi Yenimahalle Mezarlığı’nda defnedildi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...