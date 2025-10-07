HABER

Osmaniye’de motorsiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motorsiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

