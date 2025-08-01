Osmaniye'de şarjlı bisiklet köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Haraz Mahallesi Karaçay deresi üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Yokuştan aşağı inen şarjlı bisiklet virajı alamayarak köprü korkuluğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle dere yatağına düşen 2 kişiden Hayrullah Ü. hayatını kaybederken Oğuzhan A. yaralandı.

EKİPLERİN VE VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Hayrullah Ü. ve yaralanan Oğuzhan A. AFAD, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla dere yatağından çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır