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Osmaniye'de trafik kazası! Yaralılar var

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Refik Cesur Bulvarı’nda meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu F.B.C., N.C. ve M.K. araçlarda sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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